Familienkonzert Carmen für Kids

George Bizets Oper „Carmen” aus dem Jahr 1875 zählt heute zu den meistgespielten Opern weltweit und Melodien daraus, wie die „Habanera“ oder das „Torero-Lied“, hat fast jeder im Ohr.

Die Handlung kreist um die leidenschaftliche und temperamentvolle Spanierin Carmen aus Sevilla, die den Männern den Kopf verdreht. Dadurch entstehen jedoch einige Probleme zwischen Carmen, Micaëla, Don José und Escamillo. Der andalusische Rhythmus der Musik regt alle zum Tanzen an, egal ob Jung oder Alt. Wofür wird sich Carmen am Ende entscheiden – für die Liebe oder ihre Freiheit?

Georges Bizet

Carmen

Katharina Gudmundsson | Carmen

Yvonne Moules | Micaëla

Michael Zabanoff | Don José

Fernando Araujo | Escamillo

Samuel Pörnbacher | Zuniga, Wachmann, Stier

Elisabeth Fuchs | Dirigentin