Familienkonzert: Das etwas André-Konzert

Familienkonzert mit André Gatzke.

Wir züchten bekanntlich Ohrwürmer und André Gatzke kennen alle Kinder aus der Sendung mit der Maus und dem Elefanten. Aber auch die Erwachsenen dürfen sich tierisch freuen, André im wunderschönen Reutlingen zu erleben: Im Familienkonzert taucht er mit uns tief in die „Erlebniswelt Orchester“ ein und sorgt neben jeder Menge Spiel-Spaß zum Mitmachen für noch mehr musikalischen Hörgenuss!

Empfohlen für Menschen ab 6.