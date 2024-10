Familienkonzert Der Nussknacker

Der Nussknacker ist bis heute eines der populärsten Ballette – vor allem in der Vorweihnachtszeit.

Für das Libretto adaptierte Alexandre Dumas das Märchen „Nußknacker und Mäusekönig“ von E. T. A. Hoffmann: Clara bekommt am Weihnachtsabend von ihrem Patenonkel Drosselmeier einen Nussknacker geschenkt. Als sie in der Nacht nach ihm sehen will, wird sie Zeugin einer Schlacht zwischen Spielzeugsoldaten, die vom Nussknacker angeführt werden, und dem Heer des Mäusekönigs. Nach Claras mutigem Eingreifen verwandelt sich der Nussknacker in einen Prinzen! Dieser nimmt sie und das Publikum mit in eine Traumwelt: in einen Tannenwald, in dem die Schneeflocken Walzer tanzen, und in das Reich der Zuckerfee. Hier wird die Rettung des Prinzen mit verschiedensten Musiken und Tänzen ordentlich gefeiert. Mitmachen ist ausdrücklich erlaubt!

Piotr Iljitsch Tschaikowski

Der Nussknacker, op. 71

Lisa Moon | Clara

Robert-Nicusor Clapuci | Prinz

Alexander Wengler | Mäusekönig und Fee

Elisabeth Fuchs | Dirigentin

Würth Philharmoniker