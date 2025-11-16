Familienkonzert: Die 5 Räuber und der geheimnisvolle Hut

Stadthalle Reutlingen Manfred-Oechsle-Platz 1, 72764 Reutlingen

Eine Geschichte von BR-Hörspielautorin Katharina Neuschaefer mit Auszügen aus den Suiten "Der Dreispitz" von Manuel de Falla.

Die 5 Räuber machen Urlaub in Spanien– und werden prompt überfallen, von einem Mann auf einem Pferd. Da sie allerdings nichts haben, was man rauben könnte, will der fremde Reiter wenigstens Mitglied ihrer Räuberbande werden. Aus gutem Grund, denn er plant ein ganz großes Ding: den Raub eines geheimnisvollen magischen Hutes. Es gibt nur ein Problem: Der Hut gehört der gefürchteten Hühnerfrau.

Info

er-Saal-Stadthalle-Reutlingen.png
Stadthalle Reutlingen Manfred-Oechsle-Platz 1, 72764 Reutlingen
Kinder & Familie
Google Kalender - Familienkonzert: Die 5 Räuber und der geheimnisvolle Hut - 2025-11-16 11:00:00 Google Yahoo Kalender - Familienkonzert: Die 5 Räuber und der geheimnisvolle Hut - 2025-11-16 11:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Familienkonzert: Die 5 Räuber und der geheimnisvolle Hut - 2025-11-16 11:00:00 Outlook iCalendar - Familienkonzert: Die 5 Räuber und der geheimnisvolle Hut - 2025-11-16 11:00:00 ical

Tags