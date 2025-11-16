Familienkonzert: Die 5 Räuber und der geheimnisvolle Hut

Eine Geschichte von BR-Hörspielautorin Katharina Neuschaefer mit Auszügen aus den Suiten "Der Dreispitz" von Manuel de Falla.

Die 5 Räuber machen Urlaub in Spanien– und werden prompt überfallen, von einem Mann auf einem Pferd. Da sie allerdings nichts haben, was man rauben könnte, will der fremde Reiter wenigstens Mitglied ihrer Räuberbande werden. Aus gutem Grund, denn er plant ein ganz großes Ding: den Raub eines geheimnisvollen magischen Hutes. Es gibt nur ein Problem: Der Hut gehört der gefürchteten Hühnerfrau.