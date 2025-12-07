Familienkonzert: Nussknacker und Mäusekönig

Kulturvormittag für die ganze Familie mit Konzert und anschließendem Kinderprogramm für Kinder ab 5 Jahren

Mitglieder des SWR Symphonieorchesters / Jasmin Bachmann, Sprecherin

In Kooperation mit dem SWR Symphonieorchester

NUSSKNACKER UND MAUSEKÖNIG

PETER TSCHAIKOWSKY / ANDREAS N. TARKMANN

Auszüge aus der Harmoniemusik zum Ballett »Der Nussknacker«

E.T.A. HOFFMANN

Auszüge aus dem Märchen »Nussknacker und Mausekönig«

Weihnachten im frühen 19. Jahrhundert: Die kleine Marie ist ganz vernarrt in das hölzerne Männlein, das sie unter dem Weihnachtsbaum gefunden hat:

einen Nussknacker. Es beginnt eine wunderliche und spannende Geschichte von zum Leben erwachten Spielfiguren, der mutigen Marie, ihrem Nussknackerprinzen und einem siebenköpfigen Mausekönig. Das Ballett »Der Nussknacker« ist seit seiner Uraufführung im Jahr 1892 eines von Peter

Tschaikowskys erfolgreichsten Werken. Seine Musik und die altertümliche Sprache des Kunstmärchens von E. T. A. Hoffmann bilden ein außergewöhnliches Klangerlebnis im doppelten Sinne.