Das Familienkonzert unter der Leitung von Alexander G. Adiarte sorgt für einen kindgerechten Rahmen, in dem klassische Musik kurzweilig und spielerisch erlebt werden kann. Jedes Jahr entwickeln das Orchester eine Geschichte für Kinder, in die Ausschnitte berühmter Werke eingewoben werden. Dabei kommen auch die erwachsenen Konzertbesucher voll auf ihre Kosten. Ein Konzertbesuch im Kostüm ist erwünscht. Im Anschluss an das Konzert können Instrumente ausprobiert werden.

Geeignet für Kinder ab 5 Jahren.