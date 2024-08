Am Sonntag, den 22.09.2024 lädt Simone Gries zum Konzert mit Familie Hubert in den Bürgersaal (Kirchgasse, 91717 Wassertrüdingen) ein.

Der Beginn ist um 17 Uhr, Einlass um 16:30 Uhr. Die Musikerfamilie mit Manfred und Arnold an der Violine, Anton an Violine und Viola und Tatiana am Klavier bietet abwechslungsreiche musikalische Darbietungen. Der Eintritt ist frei.

