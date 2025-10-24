Familienkonzert

Das Sinfonieorchester Leonberg spielt unter der Leitung von Alexander G. Adiarte. Mit viel Spielfreude präsentiert das Sinfonieorchester Leonberg Ausschnitte aus seinem großen Repertoire. Eingebettet in eine Geschichte wird klassische Musik für kleine Konzertbesucher und Besucherinnen spielerisch erlebbar. Eine Kostümierung ist erwünscht. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, Instrumente auszuprobieren. Geeignet für Kinder ab 5 Jahren