Familienkonzert

FORUM4P Baumsatzstraße 2, 72124 Pliezhausen

Familiäres häusliches Musizieren ist gepflegte Tradition, die es zu erhalten gilt. 

Unser Familienkonzert gibt unseren SchülerInnen eine Bühne für familiäre Kammermusik.

Freuen Sie sich auf einen bunten musikalischen Abend. Wir laden herzlich ein!

Info

Konzerte & Live-Musik
