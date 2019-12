Familienkreativsamstag

Welche Materialien oder Techniken verwendet die Malerin, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen? Was will uns der Autor eigentlich mit seiner Geschichte sagen? Ton ist nur zum Töpfern da und gute Musik erkennt man daran, dass sie leicht ins Ohr geht? Bezug nehmend auf die jeweilige Ausstellung im Kunsthaus entführen dich erfahrene Künstler*innen in die Welt hinter den Werken.

Gemeinsam analysieren wir Konzepte, Verfahren und Kulturen. Wir hören, sehen und wir lesen. Wir zeichnen, malen und drucken. Wir bauen, musizieren und schreiben. Manchmal begleiten wir dich durch die Ausstellung, immer verfolgen wir ein Ziel: den kreativen Prozess erlebbar machen. Richtig oder falsch, hässlich oder schön gibt es dabei nicht – an den FamilienKreativSamstagen kannst du dich querfeldein durch verschiedene Themen und Medien schlagen.

Was du von den KreativSamstagen mitnehmen kannst? Nichts Handfestes. Dafür jede Menge spannende Erlebnisse, die eine oder andere Erkenntnis, Inspiration zum Weiterspinnen sowie Freude am kreativen Gestalten. Auch zum Austausch und Kaffee trinken gibt es Gelegenheit.