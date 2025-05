Familienkurs: Vom Kalkstein zur Zahnpasta im explorhino

Auf der Schwäbischen Alb begegnet uns ein Gestein überall: der Kalkstein. Doch woher kommt er und wie entsteht er? Woraus besteht eigentlich Kalk und was kann man alles mit dem Mineral anstellen? Das und noch viel mehr erfahren experimentierfreudige Familien in unserem Kurs „Vom Kalkstein zur Zahnpasta“. Wie der Titel schon vermuten lässt, ist die Zahnpasta eines von vielen Anwendungsbeispielen. Im explorhino Science Center wird anfassen und mitmachen großgeschrieben, daher darf in diesem Experimentierkurs jeder seine eigene Zahnpasta herstellen und mit seiner persönlichen Lieblingsgeschmacksnote versehen. Dann noch schnell in Tuben abfüllen und schon wird das Zähneputzen zu Hause zu einem besonderen Highlight.