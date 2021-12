Die Tage werden kürzer, die Luft klirrt vor Kälte. Höchste Zeit, es sich drinnen gemütlich zu machen und gemeinsam aufregenden Geschichten zu lauschen.

Auch im Januar stöbern Spieler:innen des Ensembles und die Assistentinnen des Schauspiel Stuttgart in den schönsten Märchen, Kinder- und Jugendbüchern auf der Suche nach klassischen und aktuellen Geschichten mit Mädchen in der Hauptrolle. Am 16. Jan begibt sich Michael Endes Momo auf die Suche nach der verlorenen Zeit.