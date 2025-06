Familiensache

Dieses musikalische Familienfest, noch dazu in Kloster Schöntal, sollten Sie sich keinesfalls entgehen lassen.

Es ist eine absolute Seltenheit, die komplette Familie Skride, deren Name eng mit der Kultur-stiftung Hohenlohe und Schöntal verbunden ist, auf einer Bühne zu erleben. Sogar Laumas Ehemann Gregory Walmsley vom London Philharmonic Orchestra wird mit von der Partie sein. Freuen Sie sich auf Kammermusik mit Leib und Seele, auf Interpretationen, die Ihnen ins Herz gehen werden, wie der Sonntagsbraten bei Oma. Ein ganz besonderes Stück ist The Moon Strings Her Beams, das die verwandte Komponistin Anna Veismane Liga Skrides Ehemann Arnolds und den drei Töchtern Linda, Baiba und Lauma gewidmet hat. Alle drei Schwestern werden es gemeinsam aufführen. Schuberts Trio Nr. 1 B-Dur D898 übernehmen dann Mutter Liga, Tochter Baiba und Schwiegersohn Gregory Walmsley. Im 2. Teil wird ein großes Klavierquartett zu hören sein.

Konzert #38