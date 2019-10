Von Feuervögeln und geflügelten Katzen - erwecke dein eigenes Fantasiewesen und erzähle seine Geschichte.

Familiensonntag mit Ronald Schlaich in der Ausstellung "ELEMENTAR" im jungen kunstraum.

Allerlei fantastische Wesen sind derzeit in der Ausstellung ELEMENTAR! im jungen kunstraum des Kunstmuseums Albstadt zu sehen, darunter ein wilder Feuervogel und eine geflügelte Katze! Sie verkörpern die Elemente Feuer und Luft. Beim Familiensonntag mit Ronald Schlaich dürfen Kinder und Familien eigene Fantasiegestalten erfinden, ihnen geheimnisvolle Namen geben und abenteuerliche Geschichten dazu erzählen. Dass Bilder und Buchstaben zusammenkommen, gab es in der Kunst schon immer – zum Beispiel in der mittelalterlichen Buchmalerei oder in der Pop-Art. Auch dieser Kunstworkshop lässt WortWelten und Bildwelten miteinander verschmelzen. Erwachsene haben übrigens die Möglichkeit, parallel bei der Ausstellungsführung von Dr. Kai Hohenfeld teilzunehmen (Die dunkle Seite des Mondes).