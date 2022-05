Familiensonntag im Weidachtal

Kulturamt und Kunstschule Fellbach laden dazu ein, den Wald und die Natur, die sich die ehemalige Kläranlage zurückzuerobern beginnen, unter künstlerischer Anleitung zu entdecken und kreativ zu verarbeiten. Das Motto schließt an die 15. Triennale Kleinplastik an, wo sich Co-Kuratorin Antje Majewski die Frage stellt, wieweit ein Wald überhaupt besessen werden kann. "Wem ist der Wald, ihr Leute?" Das will auch "Der gestiefelte Kater" wissen im Marionettenspiel des Knurps Puppentheaters, das im Lauf des Tages zu sehen ist – mit viel Musik!

Der Eintritt ist frei, nur für das Marionettenspiel kosten die Karten, die vor Ort zu erwerben sind, 2,50 Euro.