Pünktlich zum Sommerferienbeginn lädt die Gemeinde Rechberghausen wieder zum beliebten

Familientag in den Landschaftspark „Grüne Mitte“ ein.

Der Tag startet um 11:00 Uhr mit einem

ökumenischen Gottesdienst für Jung und Alt, der vom Kooperationschor der Harmonia und dem

Kath. Kirchenchor unter der Leitung von Ellen Strauß-Wallisch stimmungsvoll begleitet wird.

Direkt im Anschluss um 12:30 Uhr sorgt das traditionelle Entenrennen des Lions Club für Spannung

am Marbach, bevor ab 13:15 Uhr die Talente des SC Rechberghausen, gefolgt von der Hip-Hop

Gruppe „Blue Socks“ des TV Rechberghausen (13:45 Uhr) auf der Aktionsbühne ihr Können zeigen.

Um 14:00 Uhr ist es dann so weit: Die offizielle Eröffnung mit dem traditionellen Luftballonstart und

den Guggenmusikern der Rommdreibr gibt den offiziellen Startschuss für die Ferienkultur 2026. Kurz

darauf erfahren wir bei der Siegerehrung um 14:30 Uhr, welche Ente die Nase beim Entenrennen

vorne hatte. Ein weiteres Highlight erwartet die Besucher um 14:45 Uhr, wenn die Narrenzunft

Furchenrutscher zum beliebten NABADA einlädt.

Doch nicht nur auf der Aktionsbühne ist einiges geboten. Den ganzen Nachmittag über verwandelt

sich der Park in eine große Erlebnismeile:

Spannende Mitmachaktionen:

Eine Schacholympiade, ein Instrumentenquiz der Schurwald-Musikschule und

Geschicklichkeitsstationen warten auf Entdecker.

Technik zum Anfassen:

Die Freiwillige Feuerwehr Rechberghausen präsentiert ihre Fahrzeuge und feuerwehrtypischen

Einsatzmittel.

Spaß für die Kleinen:

Das Kinderhaus „Im Töbele“ lädt zum Kinderschminken, Entenangeln, Malen und zu verschiedenen

Geschicklichkeitsstationen ein. Zudem locken die Bastelangebote des Natur- und Waldkindergartens

„Riedwäldle“. Zudem wird das Maskottchen „Max der DAKs“ wieder den ganzen Nachmittag als

Walking Act anwesend sein.

Action pur:

Die Hüpfburg und die Kindereisenbahn lassen zudem keine Langeweile aufkommen.

Musikalische Akzente setzt um 15:30 Uhr die Schurwald-Musikschule an ihrem Stand. Zum

krönenden Abschluss verzaubert um 16:00 Uhr auf der Aktionsbühne die Jugendzirkusgruppe

„JONGLIERFIX“ des TV Rechberghausen das Publikum mit Kindertanz und einer beeindruckenden

Zirkusvorstellung.

Für das leibliche Wohl sorgen in bewährter Weise der Musikverein Rechberghausen, der

Förderverein Landschaftspark Töbele, die Landfrauen Rechberghausen sowie die Guggamusigg

Rommdreibr.

Kommen Sie vorbei und genießen Sie einen abwechslungsreichen Tag voller guter Laune!

Programm zum Familientag am Sonntag, 26.07.2026

11:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst

12:30 Uhr Entenrennen mit dem Lions Club Göppingen

13:15 Uhr Sportakrobatik, SC Rechberghausen (Aktionsbühne)

13:45 Uhr Hip-Hop Gruppe „Blue Socks“, TV Rechberghausen (Aktionsbühne)

14:00 Uhr Offizielle Eröffnung mit Luftballonstart musikalisch begleitet durch die Guggamusigg

Rommdreibr

14:30 Uhr Siegerehrung Entenrennen

14:45 Uhr NABADA mit der Narrenzunft Furchenrutscher

15:30 Uhr Musikalische Darbietung am Stand der Schurwald-Musikschule

16:00 Uhr Zirkusvorstellung der Jugendzirkusgruppe JONGLIERFIX, TV Rechberghausen

(Aktionsbühne)