Pünktlich zum Sommerferienbeginn lädt die Gemeinde Rechberghausen wieder zum beliebten
Familientag in den Landschaftspark „Grüne Mitte“ ein.
Der Tag startet um 11:00 Uhr mit einem
ökumenischen Gottesdienst für Jung und Alt, der vom Kooperationschor der Harmonia und dem
Kath. Kirchenchor unter der Leitung von Ellen Strauß-Wallisch stimmungsvoll begleitet wird.
Direkt im Anschluss um 12:30 Uhr sorgt das traditionelle Entenrennen des Lions Club für Spannung
am Marbach, bevor ab 13:15 Uhr die Talente des SC Rechberghausen, gefolgt von der Hip-Hop
Gruppe „Blue Socks“ des TV Rechberghausen (13:45 Uhr) auf der Aktionsbühne ihr Können zeigen.
Um 14:00 Uhr ist es dann so weit: Die offizielle Eröffnung mit dem traditionellen Luftballonstart und
den Guggenmusikern der Rommdreibr gibt den offiziellen Startschuss für die Ferienkultur 2026. Kurz
darauf erfahren wir bei der Siegerehrung um 14:30 Uhr, welche Ente die Nase beim Entenrennen
vorne hatte. Ein weiteres Highlight erwartet die Besucher um 14:45 Uhr, wenn die Narrenzunft
Furchenrutscher zum beliebten NABADA einlädt.
Doch nicht nur auf der Aktionsbühne ist einiges geboten. Den ganzen Nachmittag über verwandelt
sich der Park in eine große Erlebnismeile:
Spannende Mitmachaktionen:
Eine Schacholympiade, ein Instrumentenquiz der Schurwald-Musikschule und
Geschicklichkeitsstationen warten auf Entdecker.
Technik zum Anfassen:
Die Freiwillige Feuerwehr Rechberghausen präsentiert ihre Fahrzeuge und feuerwehrtypischen
Einsatzmittel.
Spaß für die Kleinen:
Das Kinderhaus „Im Töbele“ lädt zum Kinderschminken, Entenangeln, Malen und zu verschiedenen
Geschicklichkeitsstationen ein. Zudem locken die Bastelangebote des Natur- und Waldkindergartens
„Riedwäldle“. Zudem wird das Maskottchen „Max der DAKs“ wieder den ganzen Nachmittag als
Walking Act anwesend sein.
Action pur:
Die Hüpfburg und die Kindereisenbahn lassen zudem keine Langeweile aufkommen.
Musikalische Akzente setzt um 15:30 Uhr die Schurwald-Musikschule an ihrem Stand. Zum
krönenden Abschluss verzaubert um 16:00 Uhr auf der Aktionsbühne die Jugendzirkusgruppe
„JONGLIERFIX“ des TV Rechberghausen das Publikum mit Kindertanz und einer beeindruckenden
Zirkusvorstellung.
Für das leibliche Wohl sorgen in bewährter Weise der Musikverein Rechberghausen, der
Förderverein Landschaftspark Töbele, die Landfrauen Rechberghausen sowie die Guggamusigg
Rommdreibr.
Kommen Sie vorbei und genießen Sie einen abwechslungsreichen Tag voller guter Laune!
Programm zum Familientag am Sonntag, 26.07.2026
11:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst
12:30 Uhr Entenrennen mit dem Lions Club Göppingen
13:15 Uhr Sportakrobatik, SC Rechberghausen (Aktionsbühne)
13:45 Uhr Hip-Hop Gruppe „Blue Socks“, TV Rechberghausen (Aktionsbühne)
14:00 Uhr Offizielle Eröffnung mit Luftballonstart musikalisch begleitet durch die Guggamusigg
Rommdreibr
14:30 Uhr Siegerehrung Entenrennen
14:45 Uhr NABADA mit der Narrenzunft Furchenrutscher
15:30 Uhr Musikalische Darbietung am Stand der Schurwald-Musikschule
16:00 Uhr Zirkusvorstellung der Jugendzirkusgruppe JONGLIERFIX, TV Rechberghausen
(Aktionsbühne)