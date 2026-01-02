Familientag 2026

Der Februar kann manchmal ganz schön grau sein. Mit ein wenig Fantasie und kreativen Ideen kann man aus Grau aber auch ganz einfach Bunt machen!

Darum lädt die Stadtbibliothek Reutlingen am Sonntag, 1. Februar wieder zum jährlichen Familientag ein.

Kleine und große Kreative können bunte Glückssteine für den Garten oder das Fensterbrett bemalen. Alle sind dazu eingeladen ihre eigenen Buttons mit Collage- und Drucktechniken oder mit Stiften zu gestalten. Gemeinsam mit dem Verein Deutscher Ingenieure kann sich jeder am Bau einer Riesenmurmelbahn beteiligen. Die Württembergische Philharmonie versetzt Besucherinnen und Besucher in bunte Klangwelten und bietet ein einmaliges VR-Erlebnis.

Mit dem TEXOVERSUM der Hochschule Reutlingen wird gebastelt. Das Kunstmuseum Reutlingen verwandelt unser Erdgeschoss in eine Druckwerkstatt. Es gibt Roboter, ein Bodenklavier, Online-Spiele rund um Fake News und vieles mehr. Und auch diese Jahr bieten die Freunde der Stadtbibliothek wieder Kaffee und Kuchen für die Pause zwischendurch an.