Familientag der Stadt Ansbach 2026

Familienbildungstag – Familie & Medien. Miteinander stark.

Der Familientag findet von 10:00 bis 18:00 Uhr statt. Vor dem Onoldiasaal stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung, die ab 14:00 Uhr kostenfrei genutzt werden können.

Im Rahmen des Familientags erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Programm mit Vorträgen und Workshops rund um die Mediennutzung in der Familie.

Info-Messe Familienangebote in Ansbach – Informieren. Stärken. Unterstützen.

Parallel dazu präsentieren über 20 Ansbacher Einrichtungen ihre Angebote für Familien. Die Infomesse findet nach der erfolgreichen Premiere 2024 im Brückencenter nun zum zweiten Mal statt.

Rahmenprogramm & Verpflegung

Ein kleines Kinderprogramm sowie Pizza- und Eisverkauf auf dem Parkplatz runden den Tag ab.

Damit möglichst viele Familien von der Veranstaltung erfahren, freuen wir uns sehr über Ihre Unterstützung bei der Bewerbung des Familientags.