Familientag der Stadt Ansbach 2026

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Tagungszentrum Onoldia Ansbach Hofwiese 1, Nürnberger Str 30, 91522 Ansbach

Familienbildungstag – Familie & Medien. Miteinander stark.

Der Familientag findet von 10:00 bis 18:00 Uhr statt. Vor dem Onoldiasaal stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung, die ab 14:00 Uhr kostenfrei genutzt werden können.

Im Rahmen des Familientags erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Programm mit Vorträgen und Workshops rund um die Mediennutzung in der Familie.

Info-Messe Familienangebote in Ansbach – Informieren. Stärken. Unterstützen.

Parallel dazu präsentieren über 20 Ansbacher Einrichtungen ihre Angebote für Familien. Die Infomesse findet nach der erfolgreichen Premiere 2024 im Brückencenter nun zum zweiten Mal statt.

Rahmenprogramm & Verpflegung

Ein kleines Kinderprogramm sowie Pizza- und Eisverkauf auf dem Parkplatz runden den Tag ab.

Damit möglichst viele Familien von der Veranstaltung erfahren, freuen wir uns sehr über Ihre Unterstützung bei der Bewerbung des Familientags.

Info

Tagungszentrum Onoldia Ansbach Hofwiese 1, Nürnberger Str 30, 91522 Ansbach
Kinder & Familie

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