„Nyckelharpa-Journey“ mit Thomas Roth

Atemberaubende Reise mit der Nyckelharpa.

Thomas Roth gehört als Botschafter der schwedischen Nyckelharpa zu den Besten seines Fachs. Stilistische Experimentierfreude und spielerische Raffinesse machten ihn weltweit bekannt.

Wegen seines mal atemberaubend schnellen und rhythmisch faszinierenden, mal tief sentimentalen Spiels wurde er auch zum „Hexenmeister der Schlüsselfiedel“ gekürt. Roth taucht auf diesem eher noch selten zu hörenden Instrument

in eigene Crossover-Musikwelten zwischen Folk und Klassik ein. Die „Nyckelharpa-Journey“ führt in so verschiedene Länder wie Wales und Peru. Thomas Roth spielte unter anderem schon im Pariser Olympia und am New Yorker Broadway. In Zwingenberg tritt er zusammen mit seiner Band auf.

Kleiner Schlosshof | Dauer: ca. 2 Stunden

Der kleine Schlosshof liegt hoch oben im Inneren des intakten Schlossgebäudes und ist als Atrium nicht überdacht. Er ist erreichbar über eine lange Schlosstreppe. Der Weg ist ohne Handlauf und daher nur für Besucher geeignet, die gut zu Fuß sind. Bitte beachten Sie, dass es nur wenige Sitzgelegenheiten gibt, überwiegend sind Stehtische vorgesehen.

Freie Platzwahl.