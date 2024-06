PICCOLO GIOVANNI

Auf den Spuren Mozarts reist der bewunderte Held aller Frauen, Don Giovanni, von Mannheim nach Salzburg.

Und da die Kutschen mehrere Tage für so eine Reise brauchen und Schloss Zwingenberg genau am Neckartalkutschweg liegt, beschließt er hier zu nächtigen. Alles läuft nach Plan, wenn da nur nicht der Odenwälder Bauer Masetto auch nach einer Frau suchen würde! Mozarts genial inspirierte Musik und die Solisten unseres diesjährigen Opernensembles werden beim 9. Familienkonzert das Zwingenberger Schloss für Euch in eine Opernbühne verwandeln!

Kleiner Schlosshof | Dauer: ca. 60 Minuten

Der kleine Schlosshof liegt hoch oben im Inneren des Schlossgebäudes und ist nicht überdacht. Er ist erreichbar über eine lange Schlosstreppe. Der Weg ohne Handlauf ist nur für Besucher geeignet, die gut zu Fuß sind. Freie Platzwahl.