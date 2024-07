Mit sage und schreibe 2.063 One-Night-Stands von Europa bis Asien (Diener Leporello führte darüber exakt Buch!) ist Mozarts Don Giovanni der vielleicht aktivste Frauenheld der Operngeschichte.

Doch gerade jetzt scheint er in einer Krise zu stecken: Mit der jüngsten Bauernmädchen-Eroberung Zerlina klappt’s nicht wie er es will, seine Ex Donna Elvira verfolgt ihn rachsüchtig und die letzte schnelle Nummer, Donna Anna, trägt ihm – samt Anhang – den quickiebedingten Mord an ihrem Vater nach. Ob Don Giovanni wohl jemals noch zu alter Form finden kann? Mozarts Meisterwerk über den legendärsten Playboy aller Zeiten zählt seit seiner Uraufführung 1787 zu den Top-Hits der Opernliteratur und verspricht zeitlos große Gefühle, knisternde Erotik und wunderbare Melodien!

Dauer: ca. 3 Stunden

Musik von Wolfgang Amadeus Mozart

Libretto von Lorenzo Da Ponte

In deutscher Sprache