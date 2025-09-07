Familientag mit buntem Programm

Am 7. September 2025 ist es wieder so weit und der Flugplatz bei Metzingen füllt sich mit Leben: Der Luftsportverein Roßfeld e.V. veranstaltet seinen 10. Familientag mit Regionalmarkt, Oldtimer-Treffen und vielfältigem Kinderprogramm.

Inmitten der schönen Naturlandschaft direkt am Albtrauf gibt es, wie jedes Jahr, viel Interessantes für Jung und Alt: So zum Beispiel den Regionalmarkt, bei dem sich Unternehmen aus der Region mit verschiedensten Produkten und Angeboten präsentieren. Vom Bereich Freizeit und Touristik über Lebensmittel bis hin zur Hausgestaltung ist alles dabei.

Für die jüngeren Besucher des Familientags gibt es ein breit gefächertes Kindeprorgramm. Beispielsweise ein Bungee-Trampolin, eine Tombola und eine Hüpfburg stehen zum Ausprobieren bereit.

Ein weiteres Highlight ist auch beim diesjährigen Familientag die Oldtimer-Ausstellung. Es werden zahlreiche interessante Fahrzeuge aus vergangenen Tagen erwartet, vom schnittigen Zweirad über bärenstarke Traktoren bis zum schicken PKW.

Nicht zuletzt kommen alle Luftsportinteressierten auf ihre Kosten: Der Luftsportverein stellt seine Flugzeuge aus und informiert über die Pilotenausbildung. Und wer das Fliegen direkt selbst ausprobieren möchte, für den steht ein Segelflug-Simulator bereit.