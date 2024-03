Wenn wir Geschichten lesen, betrachten wir die Welt durch die Augen anderer. Das hilft uns andere besser zu verstehen und nebenbei lernen wir selbst etwas dazu.

An unserem diesjährigen Familientag wollen wir daher gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern Verständnis und Verständigung fördern – und das voller Spaß und Kreativität. Eine Bibliothek ist immer so vielfältig, wie die Menschen, die sie besuchen. Freuen Sie sich also auf neue Blickwinkel über die Grenzen von Alter, Herkunft und Fähigkeiten hinweg.

Kommen Sie mit der ganzen Familie vorbei und probieren Sie Spiele aus aller Welt aus, lernen Sie etwas über Binärcodes und Pixel, "malen" Sie mit Fingerspitzengefühl, starten Sie Versuche mit dem 3D-Drucker oder entspannen Sie dazwischen einfach mit einem Stück Kuchen und einem Getränk.

Mit dabei sind: Kunstmuseum Reutlingen, EPIZ Reutlingen, FERDA International, ADELE, Hochschule Reutlingen, gÖrls e.V., Chinesische Kultur und Bildungsplattform e.V., CREATE Education, Freunde der Stadtbibliothek e.V. und viele weitere Engagierte.