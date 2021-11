Familientheater „Das Dschungelbuch"

Als unerwartet das kleine Menschenkind Mogli im Dschungel auftaucht, macht der gefürchtete Tiger Shir Khan Jagd auf das Kind und versetzt den Dschungel in Aufruhr! Die Wölfe schnappen dem Tiger aber in letzter Sekunde den Jungen weg und ermöglichen es ihm, in ihrem Rudel glücklich und wohlbehütet aufzuwachsen. Von seinem besten Freund, dem Bären Balu, und seinem Beschützer, dem Panther Baghira, lernt Mogli die Gesetze und die vielen Sprachen des Dschungels.

Als Mogli jedoch größer wird, erwacht nicht nur Shir Khans Interesse an ihm auf ein Neues, auch die wilde, gesetzlose Affenbande hat ein Auge auf ihn geworfen. Zum Glück ist Mogli nicht nur bei den Tieren mutig geworden, sondern kann als Mensch auch das Feuer beherrschen und verteidigt sich damit erfolgreich gegen seine Feinde ...

Eintrittskarten sind für 3 Euro bei der Stadtverwaltung Künzelsau, Renate Kilb, Telefon 07940 129-121 E-Mail renate.kilb@kuenzelsau.de sowie an der Tageskasse erhältlich. Es gilt die 2G-Regel. Weitere Informationen unter www.kuenzelsau.de