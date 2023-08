Familientheater - Über die Felder und dann nach links

Sonntag, 10.12.2023, 16 Uhr, Speratushaus

Über die Felder und dann nach links von Otfried Preußler

Figurentheater und Schauspiel für Kinder ab 5 Jahren und für Erwachsene mit der Hör- und Schaubühne Stuttgart.

Die Weihnachtsgeschichte von Otfried Preußler handelt vom Bäckerjungen Ferdl, der in einem karierten Taschentuch alle Süßigkeiten sammelt, die er in der Weihnachtszeit geschenkt bekommt. Schönstes Geschenk ist eine Pomeranze (- altmodisches Wort für Orange). Wie es dann weitergeht mit dem Ferdl und seiner Pomeranze und wie er in der Weihnachtsnacht sogar noch über die verschneiten Felder laufen muss und dort die Klimper-Jule und den Nappl-Karl trifft, die ihm seine Pomeranze abnehmen wollen - das erleben die Kinder in dieser zauberhaften Geschichte.

Spiel: Suzan Smadi / Figurenspiel und Figurenbau: Lena Kießling / Regie: Esther Falk

www.hoerundschaubuehne.de

Info und Karten zu 7 € (Einheitspreis): Tourist-Information, Tel.: 07961/84303, tourist@ellwangen.de und an der Abendkasse. Dauer: 45 Minuten.