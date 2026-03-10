Familientheater: "Ich will raus"

Als Liv im Schulhof auf Juna trifft, spüren sie, dass sie mehr verbindet, als Schülerinnen der 5. Klasse zu sein. Eine innere Stimme ruft: Ich will raus".

Die beiden suchen einen Ausweg, dem sie durch HIlfe der verstorbenen Nachbarin auf die Spur kommen. Was geschieht ist unglaublich: Die beiden werden zu Reisenden durch die (Schul) Zeitgeschichte! Liegt die Lösung in der Vergangenheit, die viele die "guten alten Zeiten" nennen? Oder ist in der Zukunft vielleicht alles besser? Sie durchleben so manche Ereignisse, Gefühle und blaue Wunder in Klassenzimmern und auf Schulhöfen, die uns allzu bekannt vorkommen mögen. Ob die beiden am Ende wieder hoffnungsvoll in die eigene ZUkunft blicken können? Eine Inszenierung voller Gefühle, Spannung, Fantasie, so mancher Wahrheit...und der Gelegenheit für uns alle neu zu überlegen, was im Leben glücklich macht.

Reservierungen unter info@theatermacher-hall.de. Ab 5 Jahren.

Eintritt frei - Spenden erwünscht!