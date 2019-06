Familienwochende

Wir wollen gemeinsam ein abwechslungsreiches Wochenende im Pfälzer Wald verbringen.

An einem Tag besuchen wir einen tollen Abenteuerspielplatz „AllaHopp“ in Edenkoben. Am anderen Tag erkunden wir den Pfälzer Wald mit seinen vielfältigen Reizen.

Termin: 06./07.07.2019

Ort: Edenkoben in der Pfalz

Kosten: Übernachtung inkl. Frühstück im Naturfreundehaus Edenkoben:

Kinder bis 6 Jahre: 16,50 €

Kinder 6 – 14 Jahre: 17 €

Erwachsene: 21 €

Plus Kosten für Mittag- und Abendessen

Leitung: Nadine Reuter

Anmeldung: Nadine Reuter, Tel.: 07073 836776

Anmeldeschluss: Sonntag, den 24.02.2019

Anzahlung: 5 € pro Person