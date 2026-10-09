Familienworkshop Plätzchen für die ganze Familie

× Erweitern Verwendung nur im Rahmen redaktioneller Berichterstattung über die experimenta Heilbronn gestattet. Quelle: experimenta gGmbH Experimentierküche

Gemeinsam backen, verzieren und genießen! In diesem Kurs dreht sich alles um köstliche Plätzchen. Ob klassisch oder bunt dekoriert – hier für jeden ist etwas dabei.

Freut euch auf einen Nachmittag voller Kreativität, Spaß und köstlicher Plätzchen. Eingesetzte Hauptallergene können erfragt werden unter: experimentierküche@experimenta.science

Ort: experimenta, E2, Carl-Heinrich Knorr-Experimentierküche

Alter: Für Familien mit Kindern ab 7 Jahren

Teilnehmeranzahl: 8 Familien