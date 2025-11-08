Im Familienyoga begeben sich Eltern und Kinder auf eine gemeinsame Reise auf Augenhöhe.

Oft fehlen im Alltag diese gemeinsamen Auszeiten und das Toben und Lachen, Auftanken und Loslassen sowie das gemeinsame Kuscheln und Berühren kommen zu kurz. Fantasievolle Geschichten, in denen wir uns verwandeln, gemeinsam toben oder/und tanzen sowie Partnerübungen, die Verbindung entstehen lassen, bringen uns einander näher. Abschließend gibt es Zeit für eine Massage und Entspannungs-/Fantasiegeschichte und es darf gekuschelt, massiert, geträumt und entspannt werden. Sich selbst und gemeinsam spüren schafft Vertrauen und Nähe zwischen euch.

Ihr braucht keine Yogaerfahrung, nur da sein, Spaß haben und Verbindung und Nähe aufbauen.