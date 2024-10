Die große Zaubershow mit Maximus dem Magier garantiert leuchtende Kinderaugen und hörbare Begeisterung.

In spielerischer Form erleben nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern und Großeltern magische Momente mit unerklärlichen Phänomenen. In der unterhaltsamen Show dürfen die Kinder nicht nur zuschauen, sondern auch ganz aktiv mitmachen. So werden die Kinder zu Akteuren und sogar selbst zu richtigen Zauberern.