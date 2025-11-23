Famulus 4.0

Eine Performance über die Fragilität der menschlichen Beziehungen in einer Zeit der Hyperkonnektivität und Automation.

»Famulus« ist die lateinische Bezeichnung für »Diener« — doch wer sind die Diener und wer die Herren in der Industriellen Revolution 4.0, die geprägt ist von der Autonomie digitaler Systeme, von maschinellem Lernen und Assistieren? Die Tanzperformance beschäftigt sich mit dem gegenwärtigen Diskurs über KI, technischer Abhängigkeit und emotionale Bindung im digitalen Zeitalter. Hier treffen das Reale und das Digitale, das Menschliche und das Technologische aufeinander: spielerisch, herausfordernd, humorvoll. Vier Tänzer und ein Roboterhund. Eine Produktion, die keine Antworten liefert — sie befragt vielmehr den Einfluss der Technologie auf eine Zukunft, die bereits gegenwärtig ist.

Die katalanische Gruppe Iron Skulls kombiniert seit 2013 die Sinnlichkeit von zeitgenössischem Tanz mit Theater und der Stärke von Urban Dance und erweitert so die Grenzen der Bewegung. Ihre Leidenschaft für die Einbeziehung von tanzfremden Elementen in ihre Produktionen ist ihr Markenzeichen. So entstehen künstlerische Universen, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erforschen, und mit denen sie auf wichtigen Tanzfestivals rund um den Globus auftreten. Die Company wurde mit internationalen Preisen ausgezeichnet wie dem HipHop Award at the Burgos beim New York International Dance Contest und dem SóLODOS en Danza Award in Costa Rica.