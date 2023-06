Fanfare Ciocarlia (Zece Prajini, Rumänien) - open air in Waiblingen

Sommerkonzert auf der Schwaneninsel mit dem weltbekannten Roma-Orkestar

“IT WASN'T HARD TO LOVE YOU"

Fanfare Ciocârlia feiert 25-jähriges Bandjubiläum

Vor 25 Jahren:

Eine unendlich lang erscheinende und holprige Straße schlängelt sich vorbei an sanften Hügeln, die nicht Berge genannt werden wollen - irgendwo im Nordosten Rumäniens, nahe der Grenze zu Moldawien. Vorbei an, wie von Chagall willkürlich in die Landschaft geworfenen, Häusern, die schief und unverschämt bunt im Schlamm stehen und deren Fenster mit großen Augen dem Vorbeiziehenden nachschauen. Irgendwann nimmt der Reisende eine letzte Abbiegung scharf nach links und erreicht nach einer weiteren Schotterpiste den Ausgangpunkt der unglaublichsten Geschichte der jüngeren Blasmusik: Zece Prajini – das kleine Heimatdorf einer großen Band. Im Jahr 1997 entschlossen sich hier 12 Musiker, mit einer bis dahin nie gehörten Druckwelle aus Tuben und Hörnern und wilden Kakophonien aus Trompeten und Saxophonen die Welt zu erobern. Entfesselte Blasmusik mit aller Wucht in die Welt zu tragen – das war die Idee! Der Rest ist Geschichte. 25 Jahre im Dienste osteuropäischer Blasmusikkultur zur Verbreitung von Lebensfreude rund um den Planeten! Die Ernsthaftigkeit und Trageweite der Mission wurde schon mit der ersten Albumveröffentlichung 1998 mit dem Zitat des Seniortrompeters Radulescu festgehalten: "...und wartet's ab - irgendwann werden wir auch auf dem Mars auftreten."

Jetzt 2023:

Seit dieser folgenschweren Aussage hat sich Fanfare Ciocârlia während unzähliger Tourneen Millionen Kilometer dem roten Planeten angenähert. Zur Musik muss auch hier nichts mehr neu geschrieben werden: Ihr unverwechselbarer Stil und ihr beispielloses Talent, Roots-Musik vom Balkan mit Anleihen aus Jazz, Pop- und Rockmusik zu veredeln, Blasmusik mit einer absurd anmutenden Präzision und Geschwindigkeit zu interpretieren hat ihnen zu Kultstatus in der Musikszene von Punk bis Klassik verholfen. Zweieinhalb Dekaden und 10 Studioalben später steht die Gypsy Brass Band Fanfare Ciocârlia auf der Spitze des Blasmusik-Olymps, als eine Pandemie die Welt in Schockstarre versetzt. Dieses Ereignis hatte die gleichen Auswirkungen auf das Leben der Musiker wie für Millionen andere Künstler auch: abrupter Stillstand. Und noch während die Welt in planloser Starre innehielt wurden Fans weltweit aktiv und ermöglichten mit ihrer finanziellen Unterstützung und unzähligen Mut spendenden Nachrichten die lang geplanten Studioaufnahmen. Hier ist das Ergebnis zu hören: "It Wasn't Hard To Love You" ist eine musikalische Ode an alle Fans von Fanfare Ciocârlia und erweitert die Geschichte der Band um ein neues musikalisches Kapitel. Mögen die auf diesem Album festgehaltenen 16 Titel und die Konzerte im Post-Covid-Zeitalter Menschen ein Lächeln auf die Gesichter zeichnen, Freude spenden und den Soundtrack für durchtanzte Nächte liefern!

Artist Website:

www.fanfare-ciocarlia.com

Bandcamp:

www.fanfareciocarlia.bandcamp.com

Facebook:

www.facebook.com/FanfareCiocarlia

Twitter:

https://twitter.com/FCiocarlia

Instagram:

https://www.instagram.com/fanfareciocarlia_official/

Label Website:

www.asphalt-tango.de

Awards:

2022: BBC Radio 3 Award for Best World Music Artist from Europe

2017: CD "Onwards to Mars!" Songlines Music Award as Best European Album Release

2014: CD “Devil’s Tale” - Top of the World Music Charts Europe (CD: Devil’s Tale) - Preis der Deutschen Schallplattenkritik (Award of the German Record Critics) as Best World Music Album

2011: CD “Balkan Brass Battle” - Top of the World Music Charts Europe - Best Album by UK’s Music magazine Songlines - Album of the year by National Geographic Music

2007: CD “Queens and Kings” - Top of the World Music Charts Europe - Top of the world album by Songlines UK - Preis der Deutschen Schallplattenkritik (Award of the German Record Critics) as Best Worldmusic Album

2006: BBC Radio 3 Award for Best World Music act from Europe

2005: CD “Gili Garabdi” - Top of the World Music Charts Europe

2001: CD “Iag Bari” - Top of the World Music Charts Europe - Preis der Deutschen Schallplattenkritik (Award of the German Record Critics) as Best Worldmusic Album

1999: CD “Baro Biao” top of the World Music Charts Europe

1998: CD “Radio Pascani” - Preis der Deutschen Schallplattenkritik (Award of the German Record Critics) as Best World Music Album

Fanfare Ciocarlia’s music in cinemas:

“Borat – Subsequent Moviefilm” - USA / 2020 directed by Jason Woliner

“Hotel Beograd” - RUSSIA / 2020 directed by Konstantin Statskiy

“Becoming Bond” - USA / 2017 directed by Josh Greenbaum

“Borat - Cultural Learnings of America” - USA / 2006 directed by Larry Charles

“Head On” - Germany / 2004 directed by Fatih Akin

“El Crimen Ferpekto” - Spain / 2004 directed by Álex de la Iglesia

documentaries and features on Fanfare Ciocarlia:

“The New Gypsy Kings” - UK / 2016 directed by Liviu Tipurita

“Gypsy Caravan” - USA / 2007 directed by Jasmin Dellal (USA)

“Iag Bari - Brass On Fire” - Germany / 2003 directed by Ralf Marschaleck

past collaborations with:

Eugene Hütz of Gogol Bordello (USA), Esne Beltza (Spain), Puerto Candelaria (Colombia), Adrian Raso (Canada), Socalled (Canada), John Jorgenson (USA), Kevin Figuereido (US), Aco Bocino (Italy), Kodo Drummer (Japan), Boban & Marko Markovic (Serbia), Esma Redzepova (North Macedonia), Bassement Jaxx (UK), Transglobal Underground (UK), Christian Kolonowitz (Austria), Dzambo Agusevi Orchestra (North Macedonia), Erran Baron Cohen (UK),