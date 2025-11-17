Fanni – Oder: Wie rettet man ein Wirtshaus

Ansbacher Kammerspiele Maximilianstraße 29, 91522 Ansbach

Eine bayerische Dorfgemeinschaft sucht nach einem sozialen und kulturellen Mittelpunkt. Sie nehmen es, aller Hürden zum Trotz, schließlich selbst in die Hand und renovieren die alte Dorfwirtschaft, die 40 Jahre lang leerstand.

Dokumentarfilmer Hubert Neufeld begleitet die gemeinschaftliche Unternehmung von Anfang bis zur Wiedereröffnung und beleuchtet in Interviews die Relevanz von Wirtshauskultur für den ländlichen Raum und die Dringlichkeit vor dem Hintergrund des „Wirtshaussterbens“.

Dokumentarfilm Deutschland 2024; Regie/Buch/Kamera: Hubert Neufeld

