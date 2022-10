Fanny und Felix – Vom seelisch-musikalischen Gleichklang der Geschwister Mendelssohn

Das Programm zu Fanny Hensel, geb. Mendelssohn-Bartholdy, und Felix Mendelssohn-Bartholdy gibt schlaglichtartig Einblicke in das Leben der berühmten Berliner jüdischen Familie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Auszüge aus dem berührenden, tiefsinnigen und auch amüsanten Briefwechsel der Geschwister lassen teilhaben an ihrem innigen Verhältnis, an musikalischen Fragen, auch an der Konkurrenz im kompositorischen Schaffen. Neben den Texten hilft die Musik, die jeweiligen Stimmungen auszuleuchten: dreistimmige Vokalstücke von Fanny und Felix sowie Bratschen- und Klaviermusik der beiden.

Mitwirkende: Alexandra Fanny Müller (Rezitation und Gesang), Achim Pantle (Rezitation und Klavier), Constanze Müller-Pantle (Viola und Gesang), Katja Müller (Gesang)

Karten gibt es beim i-Punkt Fellbach, Marktplatz 2, 70734 Fellbach, Telefon 0711 580058.