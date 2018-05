Fantasiereise

Einfach mal entschleunigen. Fantasiereisen schaffen Inseln, um Probleme und Sorgen für einen Moment beiseite zu legen und zu innerer Ruhe und tiefem Wohlbefinden zu kommen. Die Kreativtherapeutin Angelika Stehle führt Ihre Fantasie nach Körper- und Achtsamkeitsübungen an wohltuende Orte, z.B. ans Meer, in die Berge oder in eine Wiesenlandschaft, vielleicht auch begleitet von Musik und Klängen.