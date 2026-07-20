Fantastische Ferien mit magischen Drachen

bis

Linden Museum Stuttgart Hegelstraße 1, 70174 Stuttgart

Feriennachmittag für Familien mit Kindern ab 5 Jahren in der Ausstellung Was ist deine Superkraft? 

Für die fliegenden Glücksdrachen in unserem kreativen Bastelangebot ist deine Fantasie gefragt! Auch wenn Drachen seit Jahrtausenden immer wieder in Geschichten auftauchen, gibt es vielleicht doch noch einen noch nie dagewesenen. Wie sieht dein Drache aus? Zu wem lässt du ihn fliegen? Zwischendurch kannst du in Kurzführungen dem Drachen Long begegnen, einem gewitzten Raben oder auch Sedna, die für die Tiere im Meer sorgt. Und vor allem siehst du, wie vielfältig Superkräfte sein können.

Termine:

So. 23. August, 14 bis 16 Uhr

Mit Dr. Ricarda Daberkow, Mozhdeh Madanian-Mohammadi und Dr. Birgit Wüller

Info

Landesmuseum_Stuttgart.png
Linden Museum Stuttgart Hegelstraße 1, 70174 Stuttgart
Kinder & Familie
bis
Google Kalender - Fantastische Ferien mit magischen Drachen - 2026-08-23 14:00:00 Google Yahoo Kalender - Fantastische Ferien mit magischen Drachen - 2026-08-23 14:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Fantastische Ferien mit magischen Drachen - 2026-08-23 14:00:00 Outlook iCalendar - Fantastische Ferien mit magischen Drachen - 2026-08-23 14:00:00 ical

Tags