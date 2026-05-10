Fantasy Adventure: D&D Roleplay Nights

Spiele auf Englisch und am Spieltisch!

Kommt vorbei und würfelt mit unserem Spielleiter Kevin Witz – es lohnt sich! Egal, ob ihr zum ersten Mal Pen-&-Paper-Rollenspiele ausprobiert oder schon ein Profi in Sachen Tabletop-Spiele seid, ihr seid herzlich eingeladen, mit uns gemeinsam Geschichten zu erzählen. Wir spielen Dungeons & Dragons 5. Edition. Vorkenntnisse, Würfel oder Minifiguren sind nicht nötig! Bringt einfach eure Fantasie und gute Laune mit! Ihr könnt euren Charakterbogen selbst gestalten. Die Gruppe ist meist recht groß (10+ Spieler), also wählt einfach eure Lieblingsklasse*.