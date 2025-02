Fantasy Spielenachmittag

Wolltest du schon immer einmal Teil einer Abenteurergruppe sein, in alte vergessene Tempel absteigen, um gegen Goblins und böse Zauberer zu bestehen und Schätze zu finden? Dann ist bist du hier beim richtigen Programm! Ohne jegliches Vorwissen oder bisherige Erfahrung gibt es in der Bücherei Leinfelden die Möglichkeit, bei einer Runde Dungeons and Dragons® mitzuspielen.

Wenn du 16 Jahre oder älter bist und Lust hast, Dungeons and Dragons® auszuprobieren, kannst du dich online auf der Webseite der Bücherei Leinfelden über Eveeno anmelden. Es wird nur eine begrenzte Anzahl an Spielerplätzen geben.

Wir freuen uns auf Deine Teilnahme. Eintritt. Frei