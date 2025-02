FANTASY - Wunderland Tour

Fantasy bekannt mit Nr.1 Hits wie „weißes Boot“, „eine Nacht im Paradies“ kündigt neues Album „Willkommen im Wunderland“ an – Erscheinung am 07.03.2025 und live in Ihrer Stadt am Sonntag, 23.03.25 im CCS Schwäbisch-Gmünd!

Mit großer Vorfreude gibt die Band Fantasy die Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten neuen Albums „Willkommen im Wunderland“ bekannt. Das Album erscheint am 07. März 2025 und verspricht ein einzigartiges Klangerlebnis, das die Zuhörer in eine magische Welt voller Emotionen und Geschichten entführt.

„Willkommen im Wunderland“ ist ein Album, das die charakteristische Mischung aus eingängigen Melodien und tiefgründigen Texten von Fantasy vereint. Die Band lädt ihre Fans ein, auf eine musikalische Reise zu gehen, die von Träumen, Sehnsüchten und der Schönheit des Lebens erzählt. Mit neuen, kraftvollen Songs und berührenden Balladen wird das Album sowohl alte Fans als auch neue Hörer begeistern.

Passend zur Albumveröffentlichung startet unter der Regie von Tourneeveranstalter Thomann Management aus dem fränkischen Burgebrach die Tour „Willkommen im Wunderland“ am 09. März 2025. Die Konzerte versprechen ein unvergessliches Erlebnis mit mitreißenden Live-Performances, beeindruckenden Bühnenbildern und der einzigartigen Energie, für die Fantasy bekannt ist. Die Band wird ihre neuen Songs live präsentieren und die Zuschauer auf eine emotionale Reise mitnehmen.

Fans können sich auf unvergessliche Abende voller Musik, Spaß und magischer Momente freuen.

„Willkommen im Wunderland“ wird nicht nur ein musikalisches Highlight, sondern auch eine Einladung, die eigene Fantasie zu entfalten und die Welt mit anderen Augen zu sehen.

Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets für einen unvergesslichen Abend voller guter Laune und mitreißenden tanzbaren Hits – perfekt als Geschenk für Ihre Liebsten! Jetzt Tickets kaufen und Teil des Wunderlands werden.