Jeden ersten Mittwoch im Monat um 21 Uhr wird in der Arsenal-Bar rund um das Thema Film und darüber hinaus gequizzt. Eintritt frei. Preise inklusive!

All you need to know about FAQ :

- Eintritt frei

- die gewohnte Spielweise, interaktiv mit Whiteboards

- es gibt etwas zu gewinnen

- die gewohnte, charmante Moderation

- coole, ungewohnte Neuerungen

Tisch-Reservierungen: arsenal@arsenalkinos.de

(Name der Gruppe mit Personenanzahl)