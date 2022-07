Sundance Shorts 2022 (Kurzfilmprogramm)

7 Filme in 93 Minuten

Exklusiv in Deutschland: Die Sundance Film Festival Short Film Tour 2022 präsentiert im typisch wilden, intensiven und anspruchsvollen Sundance-Style in sieben Independent-Filmen die Gewinner und Highlights des diesjährigen Festivals. Es fand im Januar 2022 in Salt Lake City, Utah (USA) statt.

Das Kurzfilmprogramm : Sundance Shorts

- Warsha

Dania Bdeir | Frankreich/Libanon 2021 | 15 min | Kurzspielfilm

Kranführer-Abenteuer – Ein syrischer Migrant, der als Kranführer in Beirut arbeitet, meldet sich freiwillig für eine Schicht auf einem der gefährlichsten Kräne auf einem hohen Hochhaus.

- You Go Girl!

Shariffa Ali | USA 2021 | Kurzspielfilm – 13 min

Komikerin im Gebirge – Eine Komikerin aus New York City steht in den wunderschönen Bergen von Oregon vor einer gewaltigen Herausforderung. Kann diese Stadtfrau ihre Ängste überwinden und aufsteigen?

- Stranger than Rotterdam with Sara Driver

Lewie Kloster, Noah Kloster | USA 2021 – Animation – 9 min

Schmuggelei – 1982 hing die Fertigstellung von Jim Jarmuschs Film „Stranger Than Paradise“ von der Bereitschaft und Fähigkeit der Produzentin Sara Driver ab, einen der seltensten und kontroversesten Filme der Welt über den Atlantik zu schmuggeln.

- If i go will they miss me

Walter Thompson-Hernández | USA 2022 – Kurzspielfilm – 13 min

Traum vom Fliegen – Lil‘ Ant ist von Pegasus, der Figur aus der griechischen Mythologie, besessen, seit er in der Schule in Kalifornien, zum ersten Mal von ihm gehört hat. Er beginnt, imaginäre Flugzeugmenschen wahrzunehmen und sehnt sich danach, mit ihnen zu fliegen.

- Training Wheels

Alison Rich | USA 2022 | Kurzspielfilm – 15 min

Partnersuche – Als die romantisch unerfahrene Enid ihren Traummann kennenlernt, gerät sie in Panik und beschließt, einen Mann von einer fragwürdigen Website zu mieten, um zu lernen, wie man sich bei der Partnersuche zurechtfindet.

- Good Bye Jerome

Gabrielle Selnet, Adam Sillard, Chloé Farr,

Frankreich 2022 | Animation – 8 min

Im Paradies – Kaum im Paradies angekommen, macht sich Jerome auf die Suche nach seiner Frau Maryline. Bei seiner Suche gerät er in eine surreale und bunte Welt, in der ihm niemand zu helfen scheint.

- Makassar is a City for Football Fans | Khozy Rizal | Indonesien/Frankreich 2021 | 20 min

Kurzspielfilm

Unter Fussball-Fans – In einer Stadt, in der Männer fußballverrückt sein müssen, muss Akbar vorgeben, das Spiel zu lieben, um nicht von seinen neuen College-Freunden zurückgewiesen zu werden.