Exhibition // Eröffnung: Zuhause

Exhibition: Zuhause von Ruzanna Davitian

Eröffnung mit Musik // 20:00

Ausstellungseröffnung

- Konzert: Samuel Kübler live

Dauer: 22.07.2022-31.08.2022

Die Ausstellung darf während der Öffnungszeiten besucht werden. Alle Werken können reserviert & nach der Ausstellung erworben werden.

Leuchtende Farben überziehen die Wirklichkeit in den Arbeiten der ukrainischen Künstlerin Davityan Ruzanna Albertivna. Fragmentarische schwarzweiß Fotografien verlieren ihren Grund und werden von Farbflächen eingekreist, umzingelt, aufgebrochen – Ausschnitte von Momenten vergangener Zeiten: Ein sich umarmendes Paar, Familienfotos und Szenen aus dem ländlichem Raum, verweisend auf den Titel der Ausstellung: Zuhause.

Eine der achtundzwanzig kleinformatigen Arbeiten auf Papier fällt besonders auf: Eine Hand, scheinbar die einer älteren Frau, richtet sich frontal vor einem Häuserblock auf. Von den Jahren gezeichnet erhebt sie sich schlank in der Mitte des Bildraums, eingerahmt vom roten Grund der Bildfläche. Bomben drohen auf die Häuser hinabzufallen, die Hand schützend davor, ihre Handfläche perforiert.

Dieser unmittelbare Verweis auf Zerstörung und Gewalt ist in anderen der hier präsentierten Werke nicht vorzufinden. Evident werden vielmehr metaphorische Elemente, verweisend auf das Thema Erinnerung. Die archivarisch anmutenden Fotografien, kombiniert mit den schwirrenden Farbflächen, erscheinen wie ein Versuch, zerstörte Orte oder verstorbene Menschen in verschwommenen Erinnerungen zu konservieren. Mit dieser Deutung werden weitere Hände in anderen Werken der Künstlerin lesbar. Eigenständig und zugleich haltlos reichen sie in den Bildraum hinein, als würden sie versuchen, nach Erinnerungen zu greifen, die sie dann doch nicht zu fassen bekommen.

Die Künstlerin setzt gekonnt Überlagerungen ein, indem sie Schichtung des Materials und Schichtung der Zeit – symptomatisch vertreten durch anonymisierte Fotografien – zusammenfallen lässt. Die Anonymität der Abgebildeten mit verdeckten Augen oder abgewandten Gesichtern lässt Raum für das persönliche Schicksal der gesamten Bevölkerung der Ukraine. In diesem Sinne gelingt es der Künstlerin, die Auswirkungen des Krieges auch ohne der unmittelbaren Darstellung von Gewalt, bildlich zu vermitteln. Die Grausamkeit des Krieges manifestiert sich in den Aufzeichnungen von Totenlisten, welche die Künstlerin trotz deren Kontinuität stets als isoliertes Phänomen wahrnimmt. Zugleich geht eine Form der Konsistenz von ihnen aus – nicht nur aufgrund der beängstigenden Wirkung, sondern weil die Kraft, welche zum Begreifen solcher Listen aufzubringen erforderlich wäre, laut der Künstlerin unablässig ausbleibt.

- Stefanie Ufrecht