Annette von Droste-Hülshoff gilt als eine der wichtigsten deutschsprachigen Autorinnen und Autoren überhaupt und als bekannteste Dichterin des 19. Jahrhunderts in deutscher Sprache.

Philipp Scholz und Nora Gomringer widmen sich seit 2015 der Beschäftigung mit Literatur. Beide Künstler, der Schlagzeuger und Improvisationsmusiker Philipp Scholz und die Lyrikerin und Performerin Nora Gomringer, vertonen Texte der Weltliteratur. Für „Farben für Annette von Droste-Hülshoff“ wird das Duo mit Philip Frischkorn am Piano und Andris Meinig am Kontrabass zu einem Quartett erweitert. Die Musiker haben Jazz-Versionen der Original-Kompositionen Annette von Droste-Hülshoffs aus dem 19. Jahrhundert geschaffen. Die Textfassung stammt von Nora Gomringer, Originaltexte von Annette von Droste-Hülshoff. Dem Programm liegen die Inspiration und Förderung durch Burg Hülshoff – Center for Literature als Programmbetrieb der Annette von Droste-Hülshoff-Stiftung zugrunde.