Heike renz "Weinberge bei Tübingen" , Heike Renz , Aquarell und Kohle auf Büttenpapier , 60 x 80 cm , 2018

Ausstellung Heike Renz in der Loretto Galerie ,Katherinenstrasse 18 , Tübingen.Gezeigt werden Aquarelle von den Weinbergen im Ammertal und florale Herbstmotive.Midissage am Freitag,27.9.2019 um 19 Uhr mit Sektempfang .Heike Renz ist Malerin und Diplom-Designerin mit eigener Kunstschule in Herrenberg.