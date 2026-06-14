Farbexplosion Für Kinder ab 6 Jahren

Die Farbexplosion geht in die nächste Runde! In dieser neuen Ausgabe warten wieder spannende Experimente und kreative Ideen rund um Farben und Materialien auf euch.

Mit Pinsel, Pipette und vielen anderen Werkzeugen wird wieder gemalt, getropft und experimentiert. Spielerisch und mit viel Neugier entstehen kleine Kunstwerke und überraschende Effekte.

Die Teilnahme am vorhergehenden Farbexplosionskurs ist keine Voraussetzung.