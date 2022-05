Farid: Magic Unplugged

Immer wieder lotet FARID in seinen Zaubershows die Grenzen des Fassbaren aus. So auch in seiner "Magic Unplugged"-Tour, mit der er 2022 die Bundesrepublik fasziniert.

"Stop it, FARID!" Mit diesem Ausruf wollte Uri Geller dem Treiben des Zauberkünstlers FARID ein Ende setzen. Doch zum Glück für uns hat sich der charismatische Shootingstar der Szene nicht beirren lassen. Dieser Mann braucht keine aufwändigen Kulissen oder Special Effects, um die Welt mit Magie aus den Angeln zu heben – staunen Sie selbst!

Bereits im zarten Alter von sechs Jahren begeisterte sich FARID für die Zauberei. Nach seinem Abitur versuchte er sich jedoch zunächst als Student der Rechtswissenschaft. Seine wahre Leidenschaft behielt aber die Oberhand. So zog es ihn bald wieder auf die Bühne und hier begeistert er seitdem sein Publikum mit Magie auf Weltniveau. Stars wie Helene Fischer, Bruce Willis oder Paris Hilton glauben seinetwegen mittlerweile ebenso an die Magie wie die große Fangemeinschaft im In- und Ausland. Keine Frage, FARID macht das Unmögliche möglich und bereitet mit seiner Coolness und seinem Style dem Stereotyp des älteren Herrn in Smoking und Zylinder ein Ende. Selten war Zauberei so lässig und faszinierend wie bei diesem Ausnahmekünstler.

Lassen Sie sich die Shows von FARID auf keinen Fall entgehen. Hier werden Sie Ihren Augen nicht trauen, nach Erklärungen suchen und am Ende einfach nur begeistert stehende Ovationen geben!