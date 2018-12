Die Ursprünge von Farm reichen weit in die Vergangenheit zurück: Gegründet wurde die Band in den 1970ern, die ebenso wie die Kult-Bands Käsloible und Fanal auf der ehemaligen Hühnerfarm von Otto Stimm spielte. Legendäre Farmfeste mit Jam-Sessions unter Mitwirkung lokaler und internationaler Top-Acts wie Southern-Rock-Band Doc Holliday prägten die Zeit. Nicht nur die Besetzung, , die aktuell aus den Musikern Rudoph Seisenberger, Hans-Peter Weyhmüller, Rainer Westphal und Michael Gress sowie der Sängerin Irene Fried besteht, änderte sich allmählich. Auch die Musik öffnete sich anderen Stilrichtungen. Neben der Musik des Classic Rock, der ursprünglichen Heimat von Farm, versprechen Stücke von Stevie Wonder, den Doobie Brothers, Amy Winehouse ein abwechslungsreiches, mitreißendes Cover-Programm

Support: Montagsband .Treffen sich unregelmäßig Montags zur Probe. Hansjörg Russ Drums, Klaus Kandel Bass, Peter Röhm, Volker König, Peter Weyhmüller Gitarren. 60 70 er Jahre Rock, Clapton, Cream, Santana, CCR.