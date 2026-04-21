Farmfest auf der Jugendfarm Sindolino

Die Jugendfarm Sindolino feiert auch in diesem Jahr wieder ihr großes Farmfest. Mit vielen tollen Angeboten für Groß und Klein wird es ein spannendes Programm geben, bei dem für jeden etwas dabei ist. Ob unsere beliebten Workshops, die große Aufführung mit den Tieren oder die zahlreichen Stände, die für das leibliche Wohl sorgen – ein abwechslungsreicher und erlebnisreicher Tag ist garantiert. Besucher*innen können die Jugendfarm in all ihren Facetten kennenlernen, selbst aktiv werden, kreativ sein und mehr über unsere Arbeit und unsere Tiere lernen. Für Kinder gibt es zahlreiche Mitmachaktionen, während Erwachsene die entspannte Atmosphäre und das vielfältige kulinarische Angebot genießen können. Musik, Spiel, Spaß und gemeinsames Beisammensein stehen dabei im Mittelpunkt. Das Farmfest lädt Familien, Freunde und alle Interessierten herzlich ein, einen besonderen Tag auf der Jugendfarm Sindolino zu verbringen und gemeinsam zu feiern.