FAROON gilt als der Rapper mit dem krassesten Output in der aktuellen deutschen HipHop-Szene. 2019 unterschrieb er bei XY Records von AK Ausserkontrolle.
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H14 Hirschstraße 14, 70173 Regierungsbezirk Stuttgart
Konzerte & Live-Musik
H14 Hirschstraße 14, 70173 Regierungsbezirk Stuttgart
FAROON gilt als der Rapper mit dem krassesten Output in der aktuellen deutschen HipHop-Szene. 2019 unterschrieb er bei XY Records von AK Ausserkontrolle.
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