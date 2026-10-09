Faroon

H14 Hirschstraße 14, 70173 Regierungsbezirk Stuttgart

FAROON gilt als der Rapper mit dem krassesten Output in der aktuellen deutschen HipHop-Szene. 2019 unterschrieb er bei XY Records von AK Ausserkontrolle.

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H14 Hirschstraße 14, 70173 Regierungsbezirk Stuttgart
Konzerte & Live-Musik

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