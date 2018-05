Fascinating Rhythms

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Das 20. Jahrhundert war zweifellos das Zeitalter des Rhythmus.

Wie nie zuvor schlug sich der Puls einer rastlosen Epoche in tanzenden Tönen zwischen Klassik, Jazz und Tango nieder. Inmitten dieser abenteuerlichen Episode begann auch der Siegeszug des Saxofons. Gleich vier der Instrumente begeben sich im Wechselspiel mit Klavier auf die Spuren dieser bewegten Dekaden. Und auch auf eine besondere Premiere darf das Publikum gespannt sein: Der zuletzt für seine Filmmusik zum Biopic »Beuys« gefeierte Komponist Damian Scholl denkt in »Whereto« das diesjährige Festspielmotto »Ins Ungewisse« weiter und bringt den Rhythmus damit in die Gegenwart. Eine Produktion der Ludwigsburger Schlossfestspiele in Kooperation mit dem Deutschen Musikrat.

CLAUDE DEBUSSY Rhapsodie für Altsaxofon & Klavier

MAURICE RAVEL Valses nobles et sentimentales für Klavier solo

BÉLA BARTÓK 14 Bagatellen op. 6 (Auswahl)

ASTOR PIAZZOLLA Tango for four & Michelangelo ’70

GYÖRGY LIGETI Musica ricercata (Auswahl)

PHILIP GLASS Konzert für Saxofonquartett

DAMIAN SCHOLL »Whereto« (Uraufführung der Auftragskomposition des Xenon Saxophone Quartet mit Unterstützung der Ludwigsburger Schlossfestspiele und des Deutschen Musikrats)

Xenon Saxophone Quartet:

Lukas Stappenbeck Sopransaxofon

Anže Rupnik Altsaxofon

Adrian Durm Tenorsaxofon

Benjamin Reichel Baritonsaxofon